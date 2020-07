Von Itsines bis Pamela Reif: Wie viel Fitness-Influencer pro Posting abcashen

Sie folgt keinem bestimmten Fitnessplan und probiert gerne unterschiedliche Workouts aus.

"Die goldene Regel ist, dass man jede Muskelgruppe mindestens einmal pro Woche trainiert. Und ich bin ein großer Fan von Cardio. Ich liebe es einfach, wie eine Verrückte zu schwitzen. Ich mache dabei alles worauf ich Lust habe: Stair Master, Rollerblading am South Beach Miami oder Spinning. Ich gehe dabei immer auf eine hohe Intensität und pushe mich immer hart", erklärt sie auf der Seite shape-you.de.

"Ich mache also jeden Morgen Cardio-Training für 45 Minuten und abends immer Krafttraining. Ich trainiere jede Muskelgruppe mindestens einmal pro Woche und ich lege meinen Fokus dabei auf Po und Bauch, was ich je zweimal pro Woche mache", so die Influencerin weiter.

Der Körpereinsatz zahlt sich aus: Pro Post auf Instagram und Youtube soll sie dafür geschätzte 41.381 Euro bekommen.

Jen Selter

"Gesundes Essen ist genauso wichtig wie Training, um einen guten Körper zu bekommen. Ich folge keinem festen Diät-Plan", wird die Amerikanerin auf dem Portal shape-you.de zitiert.