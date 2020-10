Von Fotografen belagert: Wendlers unangenehme Zusammenkunft mit Paparazzo in Florida

Vorbei sind die Zeiten, als sich Schlagerstar Michael Wendler und seine Eherfrau Laura im Rampenlicht sonnten und die mediale Aufmerksamkeit suchten. Mit seinem Ausstieg bei DSDS und seinen wirren Corona-Aussagen hat sich der "Egal"-Interpret schlagartig ins Abseits katapultiert. Nach den Corona-Verschwörungtheorien des Musikers hat sich RTL klar von ihm distanziert. Auch die ursprünglich geplante Übertragung seiner kirchlichen Hochzeit wurde endgültig abgesagt. Seit dem Wirbel um seine Aussagen haben sich der Wendler und Laura aus der Öffentlichkeit zurückgezogen - und hüllen sich in Schweigen.

Wendler genervt von Paparazzo

Die beiden befinden sich derzeit in den USA, wo der Wendler ein Haus in Florida besitzt.

Ruhe haben sie hier aber offenpar nicht. Das Ehepaar werde von Paparazzi belagert, so Medienberichte. Sogar Security-Männer mussten sie vor ihr Anwesen platzieren, da permanent die Presse vor Ort sei. In einer Instagram-Story veröffentlichte Laura Müller ein Foto von einem Fotografen, der das Paar am Rande eines Bootsausflugs ablichtete. "Für all diejenigen, die immer mal wissen wollten, wie das so mit Presse/Paparazzi abläuft."