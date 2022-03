Von Eleanor Roosevelt bis Michelle Obama: Wenn Frauen für Frauen kämpfen

Sie verfolgte eigenständige Projekte und hatte sich ganz den Frauen- und Menschenrechten verschrieben. So wurde sie etwa 1928 Vorsitzende des "Bureau of Women’s Activities for the Democratic National Committee" und hielt in ihrer Rolle als First Lady wöchentliche Pressekonferenzen dazu ab. Als US-Delegierte der Vereinten Nationen war sie maßgeblich an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beteiligt, die 1948 verabschiedet wurde.