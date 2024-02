Von Clintons Praktikantin zum Model: Wie sich Monica Lewinsky emanzipiert

"An einem Abend gehst du als Privatperson ins Bett, und am nächsten Tag bist du ein öffentlicher Mensch, und die ganze Welt hasst dich", erinnerte sie sich in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Clinton "überlebte" den Skandal politisch nur knapp, sie wurde jahrelang stigmatisiert, litt an einer posttraumatischen Belastungsstörung und konnte keinen Job finden.