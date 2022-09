Von Albert und Charlène bis Joe Biden: Wer bei Queen-Begräbnis erwartet wird

Das Staatsbegräbnis für die verstorbene britische Königin Elizabeth II findet am 19. September statt. Um 12.00 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant, wie der Palast am Samstag mitteilte. Die Menschen in Großbritannien erhalten einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag. Der neue König Charles III hatte zuvor anlässlich seiner Proklamation diesen Feiertag genehmigt.

Hochrangige Gäste bei Queen-Begräbnis

Ihre letzte Ruhestätte findet die Queen dann in der St.-George-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor, wo auch ihr Ehemann Prinz Philip ruht, der am 9. April 2021 starb. Dort wurden auch ihre engsten Angehörigen, ihr Vater George VI., ihre "Queen Mum" genannte Mutter und ihre Schwester Prinzessin Margaret beigesetzt.