Vom Oscar-Star zum Flop-Garanten: Netflix streicht Halle Berrys neuen Film

US-Schriftsteller Ira Madison behauptete in einem Daily Beast-Artikel sogar, Berry würde von Produzenten inzwischen nur noch für "Low-Budget-Billigware" angeheuert werden, mit der diese während des Sommerlochs "ein paar Dollar" verdienen wollen.

Auch der Wechsel ins Serienfach löste keine Begeisterung aus. Die TV-Serie "Extant", in der Berry in der Hauptrolle zu sehen war, erwies sich als weiterer Flop und wurde nach nur einem Jahr abgesetzt.

Berry prangert Diskriminierung an

Berry selbst macht den Mangel an Diversität in Hollywood für ihre langjährige Karriere-Flaute verantwortlich. "Unsere Städte sind voll mit Schwarzen und dunkelhäutigen Menschen. Sehr oft sehen wir leider Filme, die in Chicago, New York, Atlanta und anderen großen Metropolen spielen, in denen diese Menschen keine Rolle spielen", hatte sie bereits 2016 bei der Makers Conference gemeint. Sie habe gehofft, ihr Oscar-Gewinn würde Schwarzen Frauen die Tür zu neuen Möglichkeiten öffnen. "Aber hier zu sitzen, 15 Jahre später, und zu sehen, dass keine weitere Schwarze Frau mehr durch diese Tür gegangen ist, bricht mir das Herz", so Berry damals.

Private Skandale

Ein turbulentes Privatleben und drei gescheiterte Ehen setzten dem einstigen Oscar-Star zudem zu.

Nach der Scheidung von ihrem ersten Mann, Baseballspieler David Justice, heiratete Berry Musiker Eric Benét. Die Ehe scheiterte nach nur vier Jahren und sorgte zudem für Schlagzeilen, weil sich Benét nach der Trennung wegen Sexsucht in Behandlung begeben musste.

Berrys Beziehung mit Model Gabriel Aubry, mit dem sie Tochter Nahla hat, endete 2010 in einem erbitterten Sorgerechtsstreit. Noch heute muss Berry Aubry monatlich 20.000 US-Dollar Unterhalt zahlen.

2013 traute sich die US-Amerikanerin mit dem französischen Schauspieler Oliver Martinez, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Nur zwei Jahre nach der Hochzeit war schon wieder Schluss.