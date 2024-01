Tori Spelling enthüllt Beziehung zwischen Luke Perry und Musik-Legende

US-Schauspielerin Tori Spelling verriet, dass ihr verstorbener "Beverly Hills, 90210"-Co-Star Luke Perry einst heimlich mit Musik-Superstar Madonna zusammen war. Perry war im März 2019 in Kalifornien an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Der zweifache Vater wurde 52 Jahre alt. Zuletzt spielte Perry in der Serie "Riverdale" mit.

Spelling über Perrys Romanze: "Oh mein Gott"

Als Herzensbrecher Dylan McKay war er in der Kultserie "Beverly Hills, 90210" weltbekannt geworden. Von der Beziehung mit Madonna habe Spelling während der Dreharbeiten erfahren. "Ich werde nie vergessen, wie er mich in seine Garderobe zog und es mir erzählte", erzählte sie ihrer "90210MG"-Podcast-Co-Moderatorin Jennie Garth. "Er vertraute sich mir an. Ich dachte: 'Oh, mein Gott, er erzählt mir von Madonna.'" Perry habe ihr sogar erlaubt, eine Nachricht abzuhören, die er von Madonna auf einem Anrufbeantworter erhalten hatte. "Ich sagte: 'Du bist der coolste Mensch auf der ganzen Welt. Erstens, weil du Luke Perry bist, und zweitens, weil Madonna dich will'", erinnert sie sich im Gespräch mit Garth, die auch in "Beverly Hills" mitspielte.

➤ Lesen Sie hier mehr: Tori Spelling: Operation von Sohn Liam war Erfolg - "jetzt beginnt Heilungsprozess"

Die Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA ab 1990 zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. "90210" - die Postleitzahl der reichen Stadt Beverly Hills mitten in Los Angeles - wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt. Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling (1923-2006), einem der erfolgreichsten TV-Produzenten in Hollywood ("Drei Engel für Charlie", "Love Boat", "Dynasty", "Charmed - Zauberhafte Hexen").