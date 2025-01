Vom Herzensbrecher zum Bräutigam? Henry Cavill soll sich verlobt haben

Cavill und Viscuso: Ist das etwa ein Verlobungsing?

Das Paar wurde am Samstag bei einem Spaziergang an der Gold Coast in Queensland (Australien) gesichtet. Viscuso schob einen Kinderwagen. Was dabei ins Auge stach, war ein Diamantring an ihrem Finger, den die Daily Mail für einen Verlobungsring hält (zu sehen hier).

Es ist unklar, wann der britische Schauspieler und seine Partnerin Eltern geworden sind, da das Paar weder die Geburt noch ihre angebliche Verlobung bekannt gegeben hat. Auch das Geschlecht und der Namen des gemeinsamen Kindes sind nicht öffentlich bekannt, da der ehemalige "Superman"-Darsteller und Viscuso sehr auf ihre Privatsphäre bedacht sind.