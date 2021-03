Notorischer Herzensbrecher: Die vielen Affären von "Superman" Henry Cavill

Kaley Cuoco

Auch "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco verfiel dem Charme des feschen Briten. 2013 berichtete das Magazin "People", dass Cuoco und Cavill ein Paar seien. "Sie waren beide Single und haben vor Kurzem angefangen, sich zu verabreden", erzählte ein Insider damals. "Es ist nur der Anfang einer Beziehung und sie haben eine tolle Zeit." So heiß ihre Romanze auch angefangen haben mag, so schnell kühlte sie auch wieder ab. Weniger als zwei Wochen nach ihrem Liebes-Outing erklärte ein Insider die Beziehung gegenüber "E! News" auch schon wieder als beendet. Die Quelle fügte hinzu, dass Cuoco und Cavill nach ein paar Verabredungen Freunde geblieben sind, was vermuten lässt, dass sich keine romantischen Gefühle eingestellt haben.