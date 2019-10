Voice of Germany: Sido muss nach Auftritt "etwas kaputt machen"

Seine Begeisterung drückte Sido hingegen vergleichsweise ungewohnt aus: "Das war so viel Energie, ich muss kurz was kaputtmachen", kommentierte er das Duell, ehe er scherzhaft versuchte, einen Notizblock zu zerreissen. Das gelang ihm nicht, weshalb er sich dann doch mit einem einzigen Blatt zufrieden gab. "Euch Zwei möchte man nachts nicht begegnen", merkte Moderatorin Gerke an.

Mark entschied sich schließlich für Kandidatin Stefanie. Sie wird mit allen weiteren Battle-Gewinnern in der nächsten Runde - den sogenannten "Sing Offs" - abermals antreten.

" The Voice of Germany": donnerstags, 20:15 Uhr auf ProSieben und sonntags, 20:15 Uhr in Sat1