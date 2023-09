VMAs: Selena Gomez' empörte Reaktion auf Chris Browns Nominierung geht viral

Brown wurde für seinen Cameo-Auftritt in Chloe Baileys Song "How Does It Feel" in der Kategorie "Bester R&B" nominiert, und in dem Moment, als sein Name als einer der Nominierten verlesen wurde, sah man Gomez, wie sie die Nase rümpfte und seine Anerkennung offensichtlich missbilligte.

Ein Clip, in dem Gomez' Reaktion zu sehen ist, wurde im Internet rasch verbreitet und zahlreich kommentiert. "Selena Gomez‘ Reaktion auf Chris Brown ist SO LUSTIG", schreibt etwa jemand auf Twitter.