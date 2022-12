Vier Auftritte in einer Woche: Charlène & Albert machen gute Miene zum bösen Spiel

Am 14. Dezember übergab das Fürstenpaar die traditionellen Weihnachtspakete an die Begünstigten der Sozialaktion des monegassischen Roten Kreuzes. Albert kam im Anzug, seine Frau war in schmeichelhafte Naturtöne gekleidet. Das Ehepaar gab sich bei dem gemeinsamen Auftritt volksnah und gut gelaunt. Das transparente Pflaster an Alberts Stirn blieb dabei fast unbemerkt.