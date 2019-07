Victoria's Secret-Engel Jessica Hart gesteht Alkoholproblem

Seit einem Jahr gönnt sich das Victoria's Secret-Model Jessica Hart (33) keinen Schluck Alkohol mehr. Der Grund dafür: Das Model begann mit 13 Jahren zu trinken - irgendwann gerieten die durchzechten Partynächte dann außer Kontrolle. Hart wusste, sie muss etwas ändern. Wie es dazu kam, verriet sie in ihrem Artikel für die australische Ausgabe von Harper's Bazaar.

Hart: "Wenn ich es tat, konnte ich nicht aufhören"

Mit 14 Jahren fing Jessica Hart mit dem Modeln an. Sie sei in eine "hektische Branche katapultiert" worden - in den ersten Jahren konzentrierte sich Hart völlig auf ihre Arbeit. Als sie schließlich in New York Fuß gefasst hatte, sollte sich das ändern.

"Immer wenn ich ein paar Tage frei hatte, ging ich aus und war stolz, die Leute unter den Tisch zu trinken und erst heimzugehen, als die Sonne aufging. Es war nicht so, dass ich unbedingt jeden Tag trinken musste, aber immer wenn ich es tat, konnte ich nicht aufhören", gestand das Model.