Harper Beckham soll Millionen verdienen: Wie Mama Victoria ihre Karriere vorantreibt

Victoria Beckham ist " Unternehmerin des Jahres"

"Es ist mir eine Ehre, gestern Abend die Auszeichnung 'Unternehmerin des Jahres' von Harper’s Bazaar erhalten zu haben", schrieb die Britin auf Instagram. "Vielen Dank Harper Seven, dass du mir diese Auszeichnung überreicht hast", fügte Victoria Beckham hinzu. "Ich liebe dich so sehr! Vielen Dank für deine schönen Worte und dafür, dass du an diesem besonderen Abend bei mir warst."

Dazu teilte die Ehefrau von David Beckham eine Reihe an Fotos von sich und Harper bei der Preisverleihung am Dienstag.

"Beim Unternehmertum geht es darum, einen originellen Weg einzuschlagen, und ich bin stolz auf mein Team und das Haus, das wir im letzten Jahrzehnt gebaut haben", schrieb Beckham über ihr Modelabel und kündigte an, ihr Imperium auch weiterhin voranzutreiben: "Hier geht es darum, groß zu träumen und dann noch größer zu träumen. Das ist erst der Anfang."