Verunglückter Jeremy Renner scherzt in Video von Intensivstation

Jeremy Renner bei Schneeräumarbeiten verletzt

Renner war nach Angaben der Polizei im Bezirk Washoe County (US-Staat Nevada) am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden, als er nach starken Schneefällen in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein stecken gebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte. Laut seinem Sprecherteam erlitt er ein "stumpfes Trauma" im Brustbereich sowie "orthopädische Verletzungen". Sein Zustand wurde als kritisch, aber stabil beschrieben.

Renner, Vater einer neunjährigen Tochter, spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe "Avengers" und in zwei "Mission: Impossible"-Filmen mit. Für seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" war er 2010 für einen Oscar nominiert worden. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr später für seine Nebenrolle in dem Actionkrimi "The Town".