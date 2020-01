Vertrauter im Interview: "Prinz Harry leidet sehr"

Leidet unter Verurteilung

Im ebenfalls von ABC produzierten Beitrag "Royal Divide: Harry, Meghan and the Crown" erzählt Figueras zudem, dass Harry vor einigen Tagen am Telefon zugegeben habe, dass ihn die Situation nach dem offiziellen Rücktritt der Sussexes als Senior Mitglieder der Royal Family sehr belaste: "Ich habe erst vor ein paar Tagen mit Harry gesprochen. Er leidet sehr darunter, was passiert ist. Er leidet auch, weil viele Menschen ihn verurteilen." Harry handle in erster Linie als Vater, der "sein Junges und seine Löwin beschützen will". Seine Entscheidung würde Prinzessin Diana nichtsdestotrotz stolz machen, ist sich Figueras sicher.

Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison halten sich seit ihrem Ausstieg aus der "Firma", wie die britischen Royals sich selbst nennen, in einer Villa auf Vancouver Island auf. Ihre offiziellen Aufgaben als Mitglieder der Königsfamilie haben sie in Kooperation mit Queen Elizabeth II niedergelegt und auch ihre Titel als "Königliche Hoheiten" führen sie nicht länger. Auf ihrem Instagramaccount unterstützen sie jedoch nach wie vor verschiedene soziale Projekte und die ihnen inhärenten Schirmherrschaften.