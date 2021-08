Verstorbene Kasia Lenhardt: Mutter spricht über Drama vor ihrem Tod

Am 9. Februar wurde Kasia Lenhardts Sohn sechs Jahre alt. Die Familie wollte gemeinsam feiern. Kasia habe ihrer Mutter mitgeteilt, dass sie in ihrer Wohnung mit dem Packen beginnen wolle. Für die Mittagszeit hatte Lenhardt ein Fotoshooting angenommen. Später wollte man gemeinsam den Geburtstag zelebrieren. Am Vormittag habe Adrianna Lenhard zum letzten Mal mit ihrer Tochter telefoniert. Sie habe ganz ruhig gewirkt, erinnert sich Adrianna Lenhardt. Als sie am Nachmittag versuchte, ihre Tochter zu erreichen, habe diese aber nicht abgehoben. Am Abend sei sie deswegen zu Kasias Wohnung gefahren, doch niemand öffnete die Tür. Sie gelangte auf die Terrasse vor Kasias Wohnung und entdeckte durch die heruntergelassenen Jalousien ihre leblose Tochter. "Tut mir leid, dass ich euch so enttäuscht habe", lautete die letzte Nachricht der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin an ihre Mama.

Bereits im Februar hatte sich diese mit einem Appell gegen Cybermobbing an die Öffentlichkeit gewandt. "Der Verlust von Kasia hat uns brutal getroffen", schrieb Adrianna Lenhardt auf Instagram. "Wir hoffen sehr, dass Kasias Tod zu einem Umdenken führt. Dass Cybermobbing, vor allem von jungen Frauen, endlich aktiv bekämpft und geächtet wird. Wir können alle dazu beitragen."