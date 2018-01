Verrückte Ticks: Ex-Freundin lästert über Lewis Hamilton

Sie war nur drei Monate mit Lewis Hamilton zusammen, dennoch hat sie genug zu erzählen, um damit in britischen Gazetten Schlagzeilen zu machen.

2015 datete Veronica Valle (26) den populären Formel 1 Piloten. Über ihr kurzes Techtelmechtel hat das Bikini-Model aber nicht nur Gutes zu berichten. "Er ist ein Charmeur, aber er hat auch eine hässliche Seite."

Er habe eigenartige Ticks und sei oft gemein zu ihr gewesen, so Valle zur Sun.

Zu dick und von einem "Dreier" besessen

Hamilton habe sie ständig zu einem "Dreier" überreden wollen und soll geradezu besessen von der Vorstellung gewesen sein, erzählt das Model. Außerdem habe er sich über ihr Gewicht lustig gemacht - sie sei nicht dünn genug - und sehr launisch gewesen.

Niemand darf auf sein WC

Seine Stimmung konnte sich blitzschnell ändern, was alle anderen dann sofort zu spüren bekamen. Valle erzählt auch von einem Klo-Tick. So wolle Hamilton nicht, dass jemand auf seinem WC im Flugzeug sein Geschäft verrichtet. "Er wollte sogar einen Piloten feuern, der in seinem Privatjet groß machte. Er sagte: 'Jeder weiß, dass keiner groß in meinem Flieger macht.'"

Auch für sie gab es Schelte, als sie das WC in seinem Haus benutzt hatte.