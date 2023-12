Verliebter Auftritt in London, bei dem George Clooney für Amal den Retter spielte

Sie waren wohl das verliebteste Paar auf dem Red Carpet bei einer Sondervorführung von George Clooneys neuem Film "The Boys In The Boat" am Sonntag in London: Der Hollywoodstar beehrte das Filmevent zusammen mit seiner Ehefrau Amal Clooney und bewies einmal mehr, dass er ein wahrer Gentleman ist, als er seine Angetraute mit einem Schirm vor dem Regen schützte.

George Clooney beschützte Amal vor dem Regen

George Clooney, der bei dem historischen Drama Regie führte, sorgte liebevoll dafür, dass seine bessere Hälfte vor einem plötzlichen Regenguss geschützt war, indem er einen Schirm über Amals Kopf hielt und sie zärtlich an sich drückte.