George und Amal Clooney: Ärger im Paradies

Clooneys britisches Anwesen: Ein Paradies mit Schattenseiten

So idyllisch das Anwesen aus dem 17. Jahrhundert auf den ersten Blick auch wirkt, es ist aufgrund seiner Nähe zum Ufer der Themse regelmäßig mit Überschwemmungsproblemen konfrontiert. Es sei nun mindestens das sechste Mal, schreibt die Daily Mail.

Erst im Jänner mussten sich die Clooneys mit Hochwasser herumschlagen, als ihr Tennisplatz, die Veranda ihres Hauses und der größte Teil des zuvor üppigen Rasens vom schmutzigen Hochwasser des nahegelegenen Flusses überschwemmt wurden.

Beim Sturm "Christoph" im Jahr 2021 floss Hochwasser auf den Rasen – doch die Überschwemmung hörte immerhin kurz vor dem Haus auf. In demselben Jahr wurde übrigens auch die Villa der Clooneys am Comer-See in Italien komplett überflutet.

2020 hinterließ der Sturm "Dennis" die Tennisplätze des Hollywoodstars, die Veranda und den größten Teil des Rasens völlig unter Wasser. 2018 stand ebenfalls alles unter Wasser. 2016 war es nach wochenlangen Regenfällen dazu gekommen, dass das Wasser der Themse in den Garten der Clooneys strömte und drohte, kurz nach der Millionen teuren Renovierung auf das Haus überzugreifen.