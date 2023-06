Verheiratet? Asap Rocky nennt hochschwangere Rihanna "Ehefrau"

Rihanna, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, hat am Mittwochabend einen überraschenden Auftritt beim Spotify-Konzert von Asap Rocky im Rahmen des Cannes Lions Festivals 2023 absolviert, wo der Rapper die schwangere Musikerin zur Überraschung seiner Fans als seine "Ehefrau" bezeichnete.

➤ Lesen Sie hier mehr: Kim Kardashian nach Trennung von Pete Davidson neu "verknallt"

Rihanna und Asap Rocky: Schon längst Mann und Frau?

Rihanna, die ihren prallen Babybauch in einem transparenten braun-schwarzen Kleid und Paillettenunterwäsche zur Schau stellte, kam gegen 12:45 Uhr Mittags am Veranstaltungsort an, gerade als die Show ihres Freundes begann.