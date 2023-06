Kim Kardashian nach Trennung von Pete Davidson neu "verknallt"

Unternehmerin und Reality-Star Kim Kardashian hat in einer Folge von Hailey Biebers YouTube-Serie "Who's In My Bathroom?" angedeutet, dass sie nach ihrer Trennung von Komiker Pete Davidson einen neuen "Crush" habe - also ein bisschen verknall ist. Um wen es sich handelt, verriet sie nicht. "Ich lege heutzutage mehr Wert auf Privatsphäre", so Kardashian. Außerdem wisse der mysteriöse Mann nichts von ihren Gefühlen. "Sie hat also einen Schwarm, den sie nicht verraten will", fasste Bieber zusammen. "Das ist süß."

