Gil Ofarims Ex-Frau Verena reagiert: "Wie leicht wir uns von Masken täuschen lassen"

Musiker Gil Ofarim hat trotz aller kontroversen Diskussionen um seine Person das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Seine Ex-Frau Verena Ofarim hat sich bisher nicht öffentlich zu seinem Sieg geäußert. Dafür stellte sie nun einige Aussagen, die der Sänger im Dschungelcamp getätigt hat, klar. Von 2014 bis 2018 waren Gil und Verena Ofarim verheiratet. Nach seiner Teilnahme bei "Let's Dance" im Jahr 2017 und einer angeblichen Affäre ging die Beziehung 2017 in die Brüche.

Gil Ofarim über das Ende seiner Ehe Gil Ofarim hatte während seiner Zeit im Dschungelcamp seine Ex-Frau immer wieder mal erwähnt. So meinte er etwa, heute ein gutes Verhältnis zu ihr zu pflegen. Der Musiker kam aber auch auf das Ende seiner Ehe zu sprechen. Dabei sagte Ofarim an Tag 14 im Dschungelcamp: "Ich war Teil dieser Show und meiner Ex-Frau ging es zu dieser Zeit nicht gut und wir dachten erst, es ist postnatale Depression." Er fügte hinzu: "Da war aber noch ein bisschen mehr im Spiel." Verena Ofarim reagiert auf Gils Aussagen im Dschungelcamp Diese Aussage lässt Verena Ofarim nicht auf sich sitzen. Gegenüber der Zeitung Bild erklärte die 38-Jährige, über einige Bemerkungen ihres Ex-Mannes "verwundert" zu sein. An Gil Ofarims Schilderung übte sie offen Kritik: "Die aktuelle Darstellung bindet mich erneut in eine Erzählung ein, in der Beziehungsprobleme einem angeblichen gesundheitlichen Zustand zugeschrieben werden und damit eine Verantwortung verschoben wird."

Emotionale Worte auf Instagram: "Was im Verborgenen geschieht" Vor wenigen Tagen hatte die Ex-Frau des Sängers zudem ein kryptisches Statement im Netz veröffentlicht, in dem sie unter anderem erklärte: "Wie oft Menschen lange still bleiben - nicht, weil sie nichts zu sagen hätten, sondern weil Sprechen einen Preis hat. Weil Machtverhältnisse bestehen." Und: "Wie leicht wir uns von Masken täuschen lassen. Von Rollen, die nach außen ruhig, höflich oder verletzlich wirken. Während das, was im Verborgenen geschieht, lange keinen Raum bekommt. Fast so, als würde etwas Altes in uns allen anspringen."

"Vielleicht braucht es in unserer Gesellschaft oft erst das Laute, das Sichtbare im Außen, damit man beginnt, auch die leisen Wahrheiten ernst zu nehmen, die lange im Stillen getragen wurden. Vielleicht ist es an der Zeit, genauer hinzuhören und mehr zu spüren. Nicht erst dann, wenn es im Außen sichtbar und laut wird. Sondern dort, wo jemand leise, aber klar seine Grenze zieht. Du bist nicht allein. Du wirst gesehen", lautet ein weiterer Auszug auf ihrem auf Instagram geteilten Beitrag.