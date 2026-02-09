Dschungelkönig Ofarim: Sorgten Rock-Musiker, Mitleid oder Ignoranz für den Sieg?

Er kam als umstrittenster Thronanwärter - und geht als König: Musiker Gil Ofarim hat trotz aller kontroversen Diskussionen um seine Person das RTL-Dschungelcamp gewonnen (nachzuschauen auf RTL+). Der 43-Jährige erhielt am späten Abend die meisten Stimmen der Zuschauer und Zuschauerinnen, wie die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen verkündeten. Damit war ihm die Dschungelkrone sicher, die sich die Sieger von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aufsetzen dürfen. Zudem bekommt er 100.000 Euro Preisgeld. Ofarim versank in seine eigenen Arme und schluchzte bitterlich, als die Entscheidung gefallen war. Er machte deutlich, dass er sich selbst nicht erklären könne, warum so viele Menschen für ihn gestimmt hätten. Jeden Tag habe er mit dem Rauswurf gerechnet, sagte er. "Ich hab' jeden Tag meinen Koffer gepackt."

Ofarim lag in den Votings immer vorne Interessant waren daher die Einblicke, die die Moderatoren in das Zahlenwerk hinter der Entscheidung gaben. Im Halbfinale habe es die höchsten Anruferzahlen seit der ersten Staffel der Reality-Show gegeben, sagte Köppen - sie läuft seit 2004. Und Zietlow verriet ihm: "Du lagst in den Votings zum Dschungelkönig ab Tag eins immer vorne." Seine Mit-Finalisten Samira Yavuz ("Der Bachelor", Platz 2) und Hubert Fella ("Ab ins Beet!", Platz 3) kamen dagegen nicht an. Was man daraus schließen konnte? Unter anderem, dass die 19. Dschungelcamp-Staffel, aufgezeichnet in Australien, das Publikum wohl emotionalisiert hatte. Als der überraschende Ausgang feststand, gab Zietlow vorsorglich eine Art Leitplanke für die nun folgenden Debatten aus: "Bitte, liebe Zuschauer, immer dran denken: Es ist ein Spiel hier im Dschungel." Es gehe nur um eine Krone aus Blüten und Blättern. "Wir küren hier nicht den nächsten Weltherrscher."

Gil Ofarims Hotel-Skandal Ofarims Sieg gehört ganz sicher zu den überraschendsten Momenten in der Geschichte der Show. Um die Teilnahme des einstigen Foto-Love-Story-Schwarms aus der Bravo und Sohn des 60er-Jahre-Stars Abi Ofarim (1937-2018) hatte es von Beginn an kontroverse Debatten gegeben. Der Musiker hatte 2021 Schlagzeilen gemacht, als er sich bei Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters, darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus - Ofarim musste seine Darstellung in einem Verleumdungs-Prozess gegen ihn zurücknehmen. Das Verfahren wurde eingestellt. Der Musiker musste als Auflage einen Geldbetrag von 10.000 Euro zahlen. Diese Vorgeschichte und sein Umgang mit ihr machten ihn im Camp zur Reizfigur. Seine Mitcamper kritisierten, dass Gil sich kaum zu den damaligen Geschehnissen äußerte und sich nicht entschuldigte. Ofarim habe Ansehen und Karriere des Hotelmitarbeiters gefährdet und zudem massiv der jüdischen Gemeinde geschadet, so die Kritik. Der Musiker entgegnete oft, dass er dazu aus juristischen Gründen nichts sagen dürfe, was ihm im Camp kaum jemand glauben wollte. Für seine Mitcamper blieb das gesamte Verhalten fragwürdig. Vor allem Reality-Star Ariel bohrte immer wieder mit kritischen Fragen an ihm herum. "Er manipuliert Menschen komplett", sagte Simone Ballack in der Final-Sendung. "Wenn Gil gewinnt, verliere ich den Glauben an Reality-Shows." Dieser Fall ist nun eingetreten. Vorgeschichte beim Voting ignoriert? Am Ende der Staffel setzte bereits ein Reigen der Erklärungsversuche ein, wie es sein kann, dass Ofarim nun neuer Dschungelkönig ist. "Gil, wer hätte das gedacht, der Erste" regiert - so formulierte es das Moderatoren-Duo sofort. Hatte das beständige Malträtieren durch Ariel für einen Mitleidseffekt gesorgt? Hat Deutschland einfach eine Schwäche für gefallene Ex-Teenie-Stars? Eine interessante Deutung hatte auch Mitcamper Hubert parat: Gil sei doch Rock-Musiker. "Rocker schauen genauso Dschungelcamp." Eine oft gehörte Interpretation lieferte in der RTL-Anschlusssendung "Die Stunde danach" Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic. Man könne den Fall ja mal "komplett blanko betrachten" - also das Schicksal des Hotelmitarbeiters ausblenden. "Wir denken jetzt nicht, was er getan hat. Wir denken nicht an die Vergangenheit. Wir reden nicht darüber, was er damals im Hotel gemacht hat, sondern nur, was er im Camp geleistet hat. Dann hat er die Krone verdient." In den Dschungelprüfungen habe Ofarim Spitzenleistungen gezeigt und sei stark geblieben, obwohl ihn die restliche Gruppe ausgegrenzt habe. Seine Vorgeschichte scheint nun vergessen.