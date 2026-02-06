Das bewährte Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen führt seit dem 23. Jänner durch die 19. Staffel des RTL-Erfolgsformats "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" . Am kommenden Sonntag findet das diesjährige Dschungelcamp mit dem großen Finale seinen Höhepunkt. Dann werden Zietlow und Köppen schließlich verkünden, welche Kandidatin oder welcher Kandidat sich die begehrte Dschungelkrone sichern kann.

Doch schon jetzt zeichnet sich ein klarer Favorit ab: Laut einer Umfrage mit mehr als 12.000 Teilnehmenden liegt eine Person deutlich in Führung.

Der Konkurrenzkampf im australischen Busch spitzt sich weiter zu. Von den ursprünglichen zwölf Stars sind noch folgende sechs Camperinnen und Camper im Rennen (Stand: 06.02.):

Laut Umfrage: Wird dieser Star gewinnen?

In einem Dschungelcamp-WhatsApp-Channel von TV Spielfilm und FOCUS mit über 47.000 Abonnentinnen und Abonnenten wurde kürzlich eine Umfrage gestartet. Die Frage lautete, welchen Star man am liebsten im Halbfinale sehen möchte.

Überraschenderweise liegt ausgerechnet der umstrittenste Promi der Staffel vorn: Musiker Gil Ofarim. Nach seinem viel diskutierten Antisemitismus-Skandal (mehr dazu hier) polarisiert er wie kaum ein anderer Kandidat. Dennoch führt er mit rund 3.200 Stimmen das Voting an.

Auf den weiteren Plätzen folgen Hubert Fella und Patrick Romer, die sich ebenfalls über große Unterstützung freuen dürfen. Reality-TV-Star Ariel hat die wenigsten Stimmen erhalten.