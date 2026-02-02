Dschungelcamp: Vor Abwahl gesteht Umut Tekin, RTL angelogen zu haben

Er war einer der Favoriten im diesjährigen RTL-Dschungelcamp. Umso überraschender kam für Zuschauer, die Kandidaten, die Moderatoren und ihn selbst, als Umut Tekin am Samstag abgewählt wurde und die Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" verlassen musste. Der 28-Jährige gestand unter Tränen, damit nicht gerechnet zu haben. In derselben Folge enthüllte Tekin, dass er RTL und viele Millionen Fans in der Vergangenheit angelogen hatte. Eventuell nahmen ihm die Zuseher seine Tat übel und wählten ihn deshalb kurz darauf aus dem Camp. Tekins etwaige Taktik, sein Image des untreuen Partners los zu werden, ging damit also nach hinten los.

Umut Tekin hat Jana-Maria nie betrogen Der gelernte Altenpfleger hat eine bewegte Vergangenheit im Reality-TV-Rampenlicht. Sein Weg führte ihn zunächst zu "Die Bachelorette", wo er nach der großen Liebe suchte. Später trat er bei "Bachelor in Paradise" auf und wurde schließlich durch seinen umstrittenen Auftritt bei "Temptation Island VIP" zum Gesprächsthema. Der 28-Jährige galt dort als untreuer Partner, nachdem er seine damalige Freundin Jana-Maria vor laufenden Kameras betrogen haben soll. Doch nun räumte Tekin im Dschungel ein: Diese Geschichte war frei erfunden. "Ich wurde über Jahre hinweg beschuldigt, jemanden betrogen zu haben. Dabei haben Jana-Maria und ich uns zuvor, bevor es losging, getrennt", erklärte Tekin am vergangenen Sonntag bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Täuschung bei "Temptation Island" Das Problem dabei: Die Teilnahme an der Reality-Show "Temptation Island VIP" setzt voraus, dass die Kandidaten bei Drehbeginn tatsächlich in einer Beziehung sind – eine Bedingung, die Tekin bewusst ignorierte. Indem er seine Trennung vor der Produktion geheim hielt, belog er RTL, um sich einen Platz in der Show zu sichern. Im Dschungel gestand er, aus finanziellen Notlagen heraus gehandelt zu haben und dass er deshalb unbedingt bei der Show mitmachen wollte: "Ich habe das Geld gebraucht, um viele Sachen zu begleichen." Auf Details ging er allerdings nicht ein. Ob der Sender auf diese Enthüllung reagiert und mögliche Maßnahmen – beispielsweise in Form einer Klage– ergreift, ist noch unklar.