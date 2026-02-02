Stars

Tag 10 im Dschungelcamp: Mirja du Mont ist raus

Simone Ballack und Mirja du Mont im Dschungelcamp stehen nebeneinander und tragen schwarze Tops.
Sie blicke stolz auf ihre Dschungelzeit zurück. "Ich bin da runtergesprungen, ich hab diesen Kack gegessen."
02.02.26, 09:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Dschungel-Aus für Mirja du Mont. Die Ex-Frau von Schauspieler Sky du Mont bekam die wenigsten Zuschaueranrufe und muss die Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" als Dritte verlassen. Die 50-Jährige trug es mit Fassung und freute sich sogar. "Für mich ist das gar kein Problem", sagte sie. "Lieber jetzt und nicht als Zweiter oder Dritter." Sie freue sich aufs Essen und darauf, duschen zu können. "Ich freu mich, wieder in der Zivilisation zu sein." 

Sonja Zietlow und Ehemann: Sehr strenge Regeln im Dschungel

"Mit geilen Leuten Camping im Dschungel gehabt" 

Sie blicke stolz auf ihre Dschungelzeit zurück. "Ich bin da runtergesprungen, ich hab diesen Kack gegessen." Sie habe ihre Angst vor Kakerlaken überwunden und "mit geilen Leuten Camping im Dschungel gehabt - was will man mehr". Mirja du Mont galt - mit einer Ausnahme, als sie Eva Benetatou zu verstehen gab, dass sie ihr am Weiher im Weg stand - als ruhigere und damit möglicherweise auch etwas langweiligere Kandidatin, die sich aus Streitereien eher raushielt und das Geschehen mit Dschungelfreundin Simone Ballack eher vom Spielfeldrand aus kommentierte. 

Dschungelcamp: Mirja du Mont über Scheidung von Sky - er liebte sie "schon" noch

Ariel provoziert weiter 

Ganz anders als die 22-jährige Ariel, die auch an Tag zehn an ihrer Mission festhielt, dem umstrittenen Sänger Gil Ofarim, der in einer Unterwasser-Prüfung acht von zehn Sternen holt und seinen Mitcamperinnen Yoga-Training anbietet, das Dschungel-Leben so schwer wie möglich zu machen. 

Während sie zum mindestens zehnten Mal versuchte, mit dem 43-Jährigen das immer gleiche Streitgespräch zu führen, kristallisierte sich endlich ein zweiter Erzählstrang in der diesjährigen Dschungel-Staffel heraus: Die Camp-Insassen vermuten hinter der Nähe zwischen Kandidatin Eva (33) und Bauer Patrick Romer (30) unlautere Absichten. Wird im Dschungel etwa geflirtet? "Du bist flirty unterwegs", hört Eva darum von Schauspieler Stephen Dürr

Und er ist nicht der Einzige, der glaubt, die 33-Jährige, die vor allem darum in der Sendung dabei ist, weil sie mit dem Mann von Mitcamperin Samira Yavuz (32) geschlafen hat, habe es auf den vergebenen Bauern abgesehen - der selbst kein Problem damit zu haben schien. Eva fällt aus allen Wolken, fühlt sich völlig unverstanden und bricht am Weiher in Tränen aus. Bezeichnend: Bauer Romer wird von keinem der Camper darauf angesprochen, ihm wird kein Vorwurf gemacht.

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20.15 Uhr, zu sehen auch auf RTL+.

Mehr zum Thema

Dschungelcamp
Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare