Sonja Zietlow und Ehemann: So überlebt eine Ehe im Dschungel

Sonja Zietlow (57) und Jens Oliver Haas (59) verbindet mehr als nur die Ehe: Seit über zwei Jahrzehnten sind die Moderatorin und der Fernsehautor nicht nur privat, sondern auch beruflich ein eingespieltes Team. Gemeinsam haben sie das RTL-Dschungelcamp zu einem der erfolgreichsten TV-Formate in Deutschland gemacht. Seit 22 Jahren arbeiten sie Hand in Hand an der Show, und das in einer Ehe, die seit 23 Jahren Bestand hat. "Der Dschungel ist die größte Konstante in unserem Leben", erklärte Haas nun im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

So überlebt man als Ehepaar den Dschungel Im Interview gewährte das Paar seltene Einblicke in sein Beziehungs- und Arbeitsleben. Während Zietlow als Gesicht der Show seit der ersten Staffel durch das Programm führt, ist Haas unter anderem als Chefautor für die bissigen Kommentare und witzigen Einlagen verantwortlich. Zudem synchronisiert er die deutsche Stimme von Camp-Mediziner Dr. Bob. Doch wie schaffen es die beiden, private und berufliche Verpflichtungen zu trennen? Ihre Lösung: klare Regeln. Und sehr strenge. "Wir schlafen in getrennten Wohnungen, wir haben getrennte Schichten, wir sehen uns nur am Set", verriet Zietlow. Ungewöhnlich, aber es scheint offenbar zu funktionieren.

Bodenständiger Heirantsantrag Auch privat zeigt sich das Paar bodenständig und unkonventionell. So verlief auch ihr Heiratsantrag im Jahr 1999 alles andere als glamourös – und bei weitem nicht so spektakulär, wie er es in einer Reality-Show gewesen wäre. "Der Heiratsantrag war in einem Treppenhaus", erzählte Zietlow im Interview lachend. Ihr Mann korrigierte sie: "In einem Flur." "Ja, aber mit der offenen Tür zum Treppenhaus, auf Socken", so Zietlow augenzwinkernd weiter. Bereits nach drei Monaten Beziehung wagten sie den Schritt in die Ehe (Zietlow dazu: "Zack!"). Haas gibt zu: "Es war leider schlecht vorbereitet. Für einen Fernsehautor extrem schlecht vorbereitet. Ich glaube, ich habe sie nicht mal richtig gefragt." Doch genau so sei der Antrag am Ende perfekt gewesen und er hätte sich perfekt vom Rest ihres Lebens angenehm unterschieden, ist Haas überzeugt: "In unserem Leben ist sonst alles vorbereitet, durchgeplant und inszeniert. Ich glaube, genau deshalb war das die richtige Art und Weise."