Das diesjährige Dschungelcamp ist in vollem Gange. Obwohl Zuschauer kritisieren, dass die aktuelle Staffel "eine der schlechtesten in der Geschichte der Show" (so ein Instagram-User) sei und der Fokus auf die polarisierende Kandidatin Ariel bemängelt wird, stimmen die Quoten: Am Mittwoch, 28.Jänner, durfte sich "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" über 4,45 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen freuen, womit auch der Marktanteil von 31,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen geknackt wurde.

Die Kandidaten sind also in aller Munde, viele von ihnen (allen voran Ariel und Samira) verzeichnen einen starken Zuwachs bei ihren Instagram-Followern. Der Karriere könnten die ekligen Dschungelprüfungen also gut tun. Aber was haben die Dschungelcamp-Teilnehmer beruflich gemacht, bevor sie sich dem Showbusiness zugewandt haben? Womit haben sie ihr Geld verdient, welche Ausbildungen absolvierten Umut, Eva, Hubert, Simone und Co.? Ein kleiner Überblick – und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung.

Gil Ofarim: Der heute 43-Jährige war schon als Teenager Musiker – und das sogar recht erfolgreich. Sein Vater ist der israelische Sänger Abi Ofarim. Eva Benetatou: Die 33-Jährige Griechin absolvierte eine Ausbildung zur Flugbegleiterin. Für die Teilnahme an der 2019er-Staffel der RTL-Show "Der Bachelor" gab sie ihren Beruf auf. Seitdem ist sie einem größeren Publikum bekannt. Samira Yavuz: Die 32-Jährige ist eigentlich gelernte Permanent-Make-up-Artistin, ihre Ausbildung fand bei der Drogeriemarktkette dm statt. Danach wurde sie Influencerin und nahm an Reality-Shows (unter anderem bei "Der Bachelor") teil. Nicole Belstler-Boettcher: Die 62-jährige Schauspielerin kennt man vor allem aus der Soap "Marienhof". Eigentlich studierte sie aber Germanistik und Kunstgeschichte.

Stephen Dürr: Auch der 51-Jährige war vor dem Dschungelcamp als Soapdarsteller bekannt ("Unter Uns"). Sein Wunsch war von Beginn an, Schauspieler zu werden, weshalb er auch keinen anderen Beruf erlernte. Stattdessen besuchte er eine Schauspielschule in Los Angeles. Ariel Hediger: Die 22-Jährige, die in Basel geboren wurde, absolvierte eine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung. So nennt man in der Schweiz Personen, die sich beruflich um Senioren, Kinder oder Menschen mit Behinderung kümmern. Mirja du Mont: Die 50-Jährige Ex-Frau von Sky du Mont hat ein Herz für Tiere: Sie entschied sich in jungen Jahren für den Beruf einer veterinärmedizinisch-technischen Assistentin. Parallel dazu begann sie ein Studium der Psychologie sowie etwas später ein Studium des Sozialwesens. Danach wurde sie als Model entdeckt. Hubert Fella: Der 58-Jährige ist gelernter Bürokaufmann, später leitete er auf Mallorca ein Reisebüro. Bekannt wurde er als Partner des Reality-Darstellers Matthias Mangiapane.