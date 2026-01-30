Tag 7 im Dschungelcamp: "Reality ist verloren, wenn das so weitergeht"

Neun von zwölf Sternen! Dschungel-Kandidatin Ariel hat ihre Mitcamper mit einem überraschenden Erfolg in der Prüfung umgehauen. Nur drei Sterne ließ sie auf einem wackligen Parkour in luftigen Höhen liegen - und das trotz Mehlwürmern und Kakerlaken, die ihr das Balancieren noch schwerer machten.

"Eine absolute Heldinnenreise" Damit löste die ebenso junge wie streitlustige Kandidatin der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht nur bei ihren Dschungel-Mitbewohnern Jubelstürme aus, sondern auch bei Moderatorin Sonja Zietlow und ihrem Kollegen Jan Köppen: "Du bist über dich hinausgewachsen." Mitcamper Hubert sieht sogar "eine absolute Heldinnenreise". "Ich vergesse nicht" Die umstrittene 22-Jährige war jedes Mal von den Zuschauern und Zuschauerinnen in die Prüfung gewählt worden und hatte dort eher mit Schreiattacken als mit Stern-Erfolg geglänzt - zum Leidwesen der Campbewohner, deren kulinarische Freuden daran gekoppelt sind, wie viele Sterne bei der Prüfung zusammenkommen. Ob dieses überraschende Erlebnis Ariel und die Camping-Gruppe, mit denen sie immer wieder heftig aneinander geraten war, nun doch noch enger zusammenschweißt, ist allerdings fraglich. "Ich vergesse nicht", verspricht Ariel. Und die Zuschauer und Zuschauerinnen offenbar auch nicht. Die 22-Jährige wird - gemeinsam mit Gil Ofarim - ein weiteres Mal in die Prüfung gewählt.

Womöglich werden danach aber erstmal andere dran sein. Denn von Tag acht an rufen die Zuschauer für ihren Lieblingskandidaten an. Sie entscheiden dann nicht mehr über den Prüfungskandidaten, das übernehmen die Camper und Camperinnen selbst. 146 Regelverstöße Bei aller Freude über das Neun-Sterne-Essen haben die Camper und Camperinnen aber nun mit anderem Mangel zu kämpfen: Die Zigaretten sind weg. Wegen nicht weniger als 146 Regelverstößen von Schlafen am helllichten Tag bis hin zu zertretenen Kakerlaken müssen die Raucher im Camp ihre Kippen abgeben - zur Freude von der reinen Gelegenheitsraucherin Ariel, der das Ganze nichts ausmacht.