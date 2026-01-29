Patrick Dempsey über an ALS-erkrankten Eric Dane: "Er bringt Licht in diese Situation"

In einem Interview mit dem Magazin Parade wurde Danes Co-Star Patrick Demsey gefragt, ob er sich mit ihm austausche. Dempsey: "Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm gesprochen. Wir haben uns SMS geschrieben. Wir haben versucht, ihn (für die Serie 'Memory of a Killer') zu gewinnen, aber leider hat das Fortschreiten seiner Krankheit das praktisch unmöglich gemacht." Er versuche, "in Kontakt zu bleiben und zu sehen, wie es ihm geht", so Dempsey. "Ich finde, er ist unglaublich mutig angesichts dieser schrecklichen Krankheit. Er ist ein wunderbarer Mensch. Er hat einen großartigen Sinn für Humor und ist so intelligent. Ich habe es immer genossen, mit Eric zu arbeiten und Zeit mit ihm zu verbringen. Es ist herzzerreißend. Das ist es wirklich. Für ihn und für seine Familie. Man hat Mitleid mit ihnen, wenn man diese schreckliche Krankheit sieht und wie schnell sie den Körper angreift. Aber er bringt viel Licht in diese Situation und nutzt seine Plattform auf positive Weise. Ich wünsche ihm alles Gute."

Dane entschied sich, seine Lebensgeschichte aufschreiben. Das Buch mit dem Titel "Book of Days; A Memoir in Moments" soll heuer erscheinen. Es sei ihr eine Ehre, die Memoiren herauszugeben, schrieb die Journalistin und John-F.-Kennedy-Nichte Maria Shriver im Dezember in sozialen Medien. Shriver hatte kürzlich über ihre Verlagsmarke "The Open Field" auch ein Ratgeberbuch über die Pflege von Demenzkranken veröffentlicht, das von der Ehefrau des schwer kranken Stars Bruce Willis geschrieben wurde. Dane werde in dem Buch neben seinem Leben mit ALS auch über seine Familie und seine Schauspielkarriere schreiben, hieß es in US-Medienberichten.

"Jeden Morgen beim Aufwachen ist mir sofort klar, dass dies die Realität ist - diese Krankheit, diese Herausforderung und genau deswegen schreibe ich dieses Buch", sagte Dane laut der Zeitschrift People in einer Mitteilung. Er wolle die Leser daran erinnern, jeden Moment aus vollem Herzen zu leben.

Dane machte Diagnose im April öffentlich

ALS betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. In einem Interview in der ABC-Sendung "Good Morning America" sagte der Schauspieler im Juni: "Ich habe einen funktionierenden Arm." Und sagte auch dort, dass er nicht aufgeben wolle: "Ich glaube nicht, dass dies das Ende meiner Geschichte ist", sagte er. Dane ist mit der Schauspielerin Rebecca Gayheart verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter im Teenageralter. Seit 2019 ist Dane als Familienpatriarch in der HBO-Serie "Euphoria" zu sehen.