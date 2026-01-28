Claire Danes: Nervenzusammenbruch wegen ungeplanter Schwangerschaft mit 44

Seit September 2009 ist Schauspielerin Claire Danes mit ihrem Schauspielkollegen Hugh Dancy verheiratet, den sie 2006 bei den Dreharbeiten zum Film "Spuren eines Lebens" kennengelernt hat. Die beiden haben zwei Söhne und eine Tochter, die 2023 zur Welt kam. Claire Danes: Ehrliche Worte über späte Schwangerschaft Wie Danes nun verriet, war ihre dritte Schwangerschaft nicht geplant - und ein regelrechter Schock. Als sie mit 44 Jahren erfuhr, dass sie noch einmal Mama wird, habe sie eigenen Angaben zufolge einen Nervenzusammenbruch erlitten.

Die heute 46-Jährige erzählte Amy Poehler in der jüngsten Folge des Podcasts "Good Hang with Amy Poehler", dass sie unter Tränen ihre Frauenärztin anrief, um ihr zu sagen, dass sie schwanger ist. "Es war ein regelrechter Zusammenbruch", erinnerte sich Danes. "Nichts davon war geplant", fuhr sie fort. "Ich wusste nicht, dass das körperlich möglich war. Ich war 44." Dritte Schwangerschaft war nicht geplant Danes merkte an, dass ihre Kinder Cyrus (13) und Rowan (7) sowie ihre Tochter namens Shay jeweils einen Altersunterschied von fünf Jahren haben. "Rowan war hart erkämpft", verriet sie bei dieser Gelegenheit. Sie habe zwei künstliche Befruchtungen durchmachen müssen. Umso überraschender war es, mit 44 noch einmal unerwartet schwanger zu sein.