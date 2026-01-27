Spannung im Dschungel: Dr. Bob analysiert die Chancen der Camper

Wer wird 2026 Königin oder König des RTL-Dschungels und beerbt die amtierende Dschungelkönigin Lilly Becker? Bis diese Frage am 8. Februar geklärt wird, dauert es noch etwas. Dr. Bob, medizinisch versierter Promi-Beistand im Camp, verrät, wie er zu den Campern und Camperinnen steht - und wen er sich schon jetzt auf dem Thron vorstellen kann. "Es gibt viele starke Persönlichkeiten, aber auch viel Unsicherheit und Emotionen. Entscheidend wird sein, wer authentisch bleibt und nicht versucht, eine Rolle zu spielen, das Publikum merkt so etwas sofort", so Bob im Gespräch mit RTL.

Dr. Bob über Ariel: "Denkt viel nach" "Ariel ist sehr glamourös, ihr ganzes Leben basiert auf Glamour. Sie ist auf eine gewisse Art zurückhaltend, denkt viel nach, und man versteht ihren Plan nicht sofort, man kann aber sehen, wie ihr Kopf ständig arbeitet. Ich gehe davon aus, dass die meisten Prominenten im Vorfeld mit anderen Prominenten sprechen, um Insiderinformationen zum Dschungel zu erhalten. Ariel hat ihre Recherche sicher gemacht, erzählt darüber aber niemandem etwas." Umut Tekin "könnte gewinnen" Umut ist für Dr. Bob "im Moment der Einzige, bei dem ich sagen kann: 'Oh mein Gott, der könnte das gewinnen, solange er es nicht übertreibt.' Seine Ideen, Bewegungen, sein Lachen und Schreien wirken besonders stark, wenn sie natürlich bleiben. Die Gefahr besteht darin, dass er überdreht, was den Zuschauern nicht gefallen würde. Als ich mit ihm über Spinnen gesprochen habe, habe ich ihm heimlich die Hand hinter den Kopf gelegt, und er ist förmlich aus dem Stuhl gesprungen. Wir wissen also, dass es Dinge gibt, die ihn wirklich sehr erschrecken".

Patrick Romer "würde gern gewinnen, aber..." "Patrick ist ein sehr starker und lebensfroher Mann, der genau versteht, wie Reality-Shows funktionieren und glücklich ist, Teil des Formats zu sein", so Dr. Bob im RTL-Gespräch. "Natürlich würde er gerne gewinnen, aber wenn er es nicht tut, stört ihn das wohl auch nicht besonders. Ich gebe vielen Stars den Rat, dass man nicht unbedingt die Krone braucht, um erfolgreich aus der Show hervorzugehen, auch ein zweiter oder dritter Platz kann am Ende ein echter Sieg sein." Samira Yavuz hat "geheime Pläne" Dr. Bob: "Samira ist voller Leben, jung, gesund und hat natürlich sehr viele Gedanken im Kopf, vor allem in Bezug auf eine bestimmte andere Person im Camp. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Sie ist sehr entschlossen zu gewinnen und glaubt auch, dass sie gewinnen wird. Samira hat ein paar geheime Pläne, von denen sonst niemand etwas weiß..." Eva Benetatou hat "sehr gute Chancen" Dr. Bob glaubt, Eva könnte sich die Dschungelkrone holen. "Beim ersten Treffen umarmte sie mich sofort und war sichtlich gerührt, sie sagte, sie habe mich schon seit ihrer Kindheit verfolgt. Das war mir etwas unangenehm, da mir Aufmerksamkeit nicht liegt, doch wir verstanden uns schnell sehr gut. Sie hat kleinere Spannungen mit einer anderen prominenten Person, hoffentlich ohne großen Streit. Insgesamt hat Eva sehr gute Chancen."

Gil Ofarim ist "nervös" Bei Gil ist sich Dr. Bob da nicht so sicher: "Gil zeigt nicht, dass er nervös ist. Er will auch nicht, dass andere bemerken, dass er aufgeregt ist, aber in Wirklichkeit ist er sehr nervös. Aufgrund seiner Vergangenheit hat er das Gefühl, dass er im Camp vieles erklären muss. Es wird interessant zu sehen sein, ob das Publikum seine Beweggründe im Leben versteht und ihn zu Beginn mit Prüfungen 'bestraft'. Vielleicht gelingt es ihm dann, so rüberzukommen, wie er wirklich ist, was nicht einfach ist." Simone Ballack schwer einzuschätzen Die nächste Camperin ist für Dr. Bob schwer einzuschätzen. "Simone ist ein wenig besorgt. Oberflächlich wirkt sie mit allem zufrieden, aber man spürt, dass sie innerlich etwas beunruhigt ist. Es ist für mich noch zu früh zu sagen, wie sie sich im Dschungel schlagen wird, dafür muss noch mehr Zeit vergehen. Es könnte allerdings sein, dass sie am Ende aufgibt." Mirja du Mont bekam von Dr. Bob Tipps Für Mirja ist der Dschungel eine große Herausforderung. Dr. Bob unterstützte sie im Vorfeld. "Sie hat große Angst, auch wenn sie das nicht zugeben möchte. Deshalb habe ich ihr geraten, im Camp zu meditieren. Sie meinte, sie sei die letzte Person, die meditieren könne, worauf ich ihr erklärte, dass sie genau deshalb die Richtige dafür sei. Der Dschungel entgiftet nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf, was sehr belastend sein kann. Meditation hilft dabei, zur Ruhe zu kommen und mit den vielen Gedanken umzugehen. Ich habe ihr dafür einige Tipps gegeben und werde sie vor jeder Prüfung mit einer Geste beruhigen." Stephen Dürr als James Bond? In Stephen sieht Dr. Bob Filmstar-Potenzial. "Stephen ist ein wirklich gutaussehender Mann, stark und immer am Lächeln. Ich frage mich ständig, warum er immer lächelt, da steckt etwas dahinter. Ich denke auch, dass er in den Prüfungen vielleicht ein wenig zu ernst ist. Er könnte versuchen, ein bisschen wie James Bond zu sein, und wenn er das tut, wird das Publikum ihn mögen."

Hardy Krüger "ein guter Koch" Ein echter Filmstar ist Hardy Krüger. Dr. Bob zufolge bringt aber einige Qualitäten mit, die im Dschungel hilfreich sein könnten. "Hardy ist international bekannt, nicht zuletzt wegen seines Vaters, dem er auch sehr ähnlich sieht. Positiv ist, dass er ein guter Koch ist und im Camp das Kochen übernehmen könnte. Er ist körperlich sehr stark. Überraschend ist jedoch, dass er die Show nie gesehen hat, was ihm vermutlich einige unerwartete Schocks bescheren wird. Das hat mich überrascht." Hubert Fella hat "großen Unterhaltungswert" Der nächste Camper könnte sich laut Dr. Bob die Dschungelkrone holen: "Hubert ist auf Social Media allgegenwärtig und kennt die Show sehr gut, auch durch seinen Partner. Er ist eine liebenswerte, fast cartoonhafte Persönlichkeit mit großem Unterhaltungswert und dürfte sich gut schlagen, solange er es im Camp nicht übertreibt. Aufgrund seines Meniskusrisses im rechten Knie trägt er besonders große Knieschoner. Insgesamt ist er ein humorvoller Kandidat mit guten Chancen." Nicole Belstler-Boettcher zu alt? "Nicole hat mir gesagt, dass der einzige Grund, warum sie an dieser Show teilnimmt, ist, mich kennenzulernen, das schmeichelt mir sehr", so Dr. Bob. Aber: "Ihr Alter könnte ihr Nachteil sein. Aber manchmal schneiden gerade ältere Menschen überraschend gut ab."