Hinweis von Ex-Kandidatin: Planen zwei Dschungelcamp-Stars eine Romanze?
Im Dschungelcamp, wo Prominente zwischen Kakerlaken und Lagerfeuer um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen, steht nicht nur das Überleben im Mittelpunkt – immer wieder entstehen dort auch Freundschaften und sogar Liebesromanzen.
Auch in der aktuellen Staffel, die am 23. Jänner auf RTL startete, könnten sich Fans auf ein Techtelmechtel von zwei Kandidaten freuen. Das Brisante dabei: Die Lovestory soll nicht spontan entstehen, sondern bereits im Vorfeld von zwei Teilnehmenden genau geplant sein, um für Gesprächsstoff zu sorgen und womöglich sogar die Chancen auf den Sieg zu erhöhen.
"Ich habe gehört ..."
Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Leyla Heiter hat eine Vermutung hinsichtlich einer Liebesgeschichte in den kommenden Folgen geäußert, berichtet das deutsche Magazin OK!.
Während einer Fragerunde auf Instagram deutete sie an, dass eine mögliche Romanze zwischen zwei Kandidaten nicht ganz zufällig sein könnte. "Also, ich habe gehört, es ist wohl vorab geplant, dass zwei dort auf Lovestory machen wollen. Ob es wirklich stimmt, werden wir ja sehen", erklärte sie. Dabei ließ Heiter jedoch offen, um welche Teilnehmer es sich handeln könnte.
Immerhin weiß Heiter, wovon sie spricht: Während ihrer Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich ihr raus!" im Jahr 2024 funkte es zwischen ihr und ihrem Dschungel-Kollegen Mike Heiter, die beiden heirateten sogar einige Zeit später. Angeblich soll das Paar bereits Nachwuchs planen.
Wer sind die zwei Turteltäubchen?
Heiters Aussage sorgte in den sozialen Medien freilich sofort für Spekulationen. Besonders häufig wird von den Usern Eva Benetatou genannt, die vor ihrem Dschungelcamp-Einzug gegenüber RTL zugegeben hatte, Umut Tekin, bekannt aus der Reality-Show "Love Island VIP" und somit erfahren, was Liebesdinge vor der Kamera betrifft, attraktiv zu finden.
Fans sehen darin einen möglichen Hinweis auf eine aufkeimende – wenn auch inszenierte – Romanze. Kommentare wie "Umut und Eva" oder "Eva mit Umut bestimmt. Sie sagt ja, dass sie ihn ganz toll finden würde" dominieren die Diskussionen auf Instagram.
Doch es könnte sich auch um andere Kandidaten handeln. Ein Blick in den Dschungel zeigt: Öffentlich als Single gelten in dieser Staffel neben Eva Benetatou und Umut Tekin auch Samira Yavuz, Ariel Hediger und Nicole Belstler-Boettcher. Die übrigen Teilnehmer sind allesamt in festen Beziehungen.
Sollte es zwischen Benetatou und Tekin tatsächlich zu einer Turtelei kommen, steht bereits jetzt fest, dass sich beide dem Vorwurf der Inszenierung stellen werden müssen – was sowohl auf das Image der beiden, als auch das der Sendung ein schlechtes Licht werfen dürfte.
