Im Dschungelcamp, wo Prominente zwischen Kakerlaken und Lagerfeuer um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen, steht nicht nur das Überleben im Mittelpunkt – immer wieder entstehen dort auch Freundschaften und sogar Liebesromanzen. Auch in der aktuellen Staffel, die am 23. Jänner auf RTL startete, könnten sich Fans auf ein Techtelmechtel von zwei Kandidaten freuen. Das Brisante dabei: Die Lovestory soll nicht spontan entstehen, sondern bereits im Vorfeld von zwei Teilnehmenden genau geplant sein, um für Gesprächsstoff zu sorgen und womöglich sogar die Chancen auf den Sieg zu erhöhen.

"Ich habe gehört ..." Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Leyla Heiter hat eine Vermutung hinsichtlich einer Liebesgeschichte in den kommenden Folgen geäußert, berichtet das deutsche Magazin OK!. Während einer Fragerunde auf Instagram deutete sie an, dass eine mögliche Romanze zwischen zwei Kandidaten nicht ganz zufällig sein könnte. "Also, ich habe gehört, es ist wohl vorab geplant, dass zwei dort auf Lovestory machen wollen. Ob es wirklich stimmt, werden wir ja sehen", erklärte sie. Dabei ließ Heiter jedoch offen, um welche Teilnehmer es sich handeln könnte. Immerhin weiß Heiter, wovon sie spricht: Während ihrer Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich ihr raus!" im Jahr 2024 funkte es zwischen ihr und ihrem Dschungel-Kollegen Mike Heiter, die beiden heirateten sogar einige Zeit später. Angeblich soll das Paar bereits Nachwuchs planen.