Dschungelcamp: Mit diesem Rauswurf hätte niemand gerechnet

Reality-Star Umut Tekin muss aus dem Dschungelcamp ausziehen. An Tag neun bekam er die wenigsten Anruferstimmen - zur großen Überraschung seiner Mitcamper und offenbar auch der Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen. Die reagierten mit "echt jetzt?" auf die Info, dass es den 28-Jährigen getroffen hat. Dabei hatte er in der Dschungelprüfung noch für große Unterhaltung gesorgt, weil er sichtlich und vor allem hörbar unter den Kakerlaken und Mehlwürmern litt, die über ihm ausgekippt wurden, während er mit fünf seiner Kollegen Sterne-Puzzle lösen musste. "Das war wirklich eine der besten Prüfungen", sagte dazu auch Moderator Köppen.

Umut: "Ich bin schon echt traurig" In der "Stunde danach" auf RTL kämpfte der 28-jährige Umut mit den Tränen. "Ich bin schon echt traurig", sagte er. "Ich bin schon verletzt und enttäuscht." Trotzdem muss er Nicole Belstler-Boettcher zurück ins Hotel folgen. Die Schauspielerin war als Erste aus dem Camp geflogen und weigerte sich bei ihrem Auszug, Sänger Gil Ofarim die Hand zu geben. Der fand das "schwach". Der enttäuschte Umut ist aber nicht der Einzige mit dem großen Traum von der Dschungelkrone. "Ich will unbedingt gewinnen", sagte zum Beispiel Ex-Spielerfrau Simone Ballack, der es dann auch gelang, die beiden Sterne im Alleingang zusammen zu puzzeln, mit denen die Sechser-Gruppe aus der Prüfung zurück ins Camp kamen.