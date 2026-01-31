Diese Kandidatin musste als erste das "Dschungelcamp" verlassen

Der erste Dschungel-Promi ist raus: Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) ist an Tag acht aus dem Camp im australischen Regenwald gewählt worden. Das bedeutet den letzten Platz für die frühere "Marienhof"-Darstellerin.

Sie bekam die wenigsten Anrufe, gefolgt von ihrem Schauspielkollegen Stephen Dürr (51) mit den zweitwenigsten. "Keiner will als Erstes gehen", sagte sie nach ihrem Rauswurf aus der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".