Diese Kandidatin musste als erste das "Dschungelcamp" verlassen

Jan Köppen und Sonja Zietlow in Dschungelkulisse
Am achten Tag wurde bei der RTL-Show das erste Mal jemand vom Publikum abgewählt.
31.01.26, 10:20

Der erste Dschungel-Promi ist raus: Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) ist an Tag acht aus dem Camp im australischen Regenwald gewählt worden. Das bedeutet den letzten Platz für die frühere "Marienhof"-Darstellerin. 

Sie bekam die wenigsten Anrufe, gefolgt von ihrem Schauspielkollegen Stephen Dürr (51) mit den zweitwenigsten. "Keiner will als Erstes gehen", sagte sie nach ihrem Rauswurf aus der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Aber eigentlich seien nur der erste und der letzte Platz wichtig - und: "Ich war jetzt echt arg kaputt die letzten zwei Tage." Worauf sie sich jetzt am meisten freue: "Auf was zu essen."

