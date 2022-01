Vanessa Redgrave (85): Von Schicksalsschlägen gebeutelt und die große Liebe gefunden

"Heute Abend ist eine große Schauspielerin geboren", verkündete Sir Laurence Olivier (gest. 1989) dem Publikum während einer "Hamlet"-Vorstellung am 30. Jänner 1937. Gemeint war damit die Geburt von Vanessa Redgrave, deren Eltern die berühmten Schauspieler Sir Michael Redgrave (gest. 1985) und Rachel Kempson (gest. 2003) waren.

Und Olivier sollte Recht behalten. Aus Vanessa Redgrave wurde in der Tat eine große Schauspielerin. Heute, Sonntag, feiert sie ihren 85. Geburtstag.

1958 gab sie ihr Leinwand-Debüt in "Hinter der Maske", machte sich einen Namen als Theaterschauspielerin und hatte 1966 ihren Kinodurchbruch ("Blow Up"). Von da an ging es steil nach oben, das Drama "Julia" brachte ihr 1977 einen Oscar als beste Nebendarstellerin ein. Insgesamt war sie bisher sechsmal für einen Goldbuben nominiert.