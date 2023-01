US-Star Jeremy Renner nach Unfall in kritischem, aber stabilem Zustand

Jeremy Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe "Avengers" und in zwei "Mission: Impossible"-Filmen mit. FĂŒr seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" (2008) war er 2010 fĂŒr einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr spĂ€ter fĂŒr seine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi "The Town" (2010).