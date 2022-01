US-Schauspielerin Tiffany Haddish verhaftet

"Die anschließende Untersuchung führte dazu, dass Frau Tiffany Haddish wegen Fahrens unter Einfluss verhaftet wurde", sagte die Polizei gegenüber PEOPLE. "Sie wurde ohne Zwischenfälle in das Gefängnis von Fayette County gebracht." Wenige Stunden später wurde die 42-Jährige laut der Nachrichtenplattform TMZ auf Kaution entlassen. Behörden behaupteten gegenüber der Website, dass die Schauspielerin Marihuana geraucht hatte.

Private Verluste

Tiffany Haddish hatte in den letzten Wochen mit vier Todesfällen in ihrem Privatleben zu kämpfen: ihre Großmutter, bei der sich aufgewachsen war, ihr Hund und ihre engen Freunde, die Schauspieler Bob Saget und Musikproduzent Carl Craig. In einem Interview mit Extra, welches am Freitag veröffentlicht wurde, sagte die Schauspielerin, dass ihr "Privatleben in Scherben liegt" und dass sie "einfach nur traurig ist, weil ich einige Verluste hatte".