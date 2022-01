Tochter erhebt Vorwürfe gegen Roseanne Barr: "Zwang mich, monatelang im Wald zu überleben"

Jenny Pentland, Tochter von US-Schauspielerin Roseanne Barr, macht ihrer berühmten Mutter in ihren Memoiren mit dem Titel "This Will Be Funny Later: A Memoir" böse Vorwürfe: Der frühere "Roseanne"-Star soll seine 15-Jährige Tochter einst von wildfremden Männern kidnappen haben lassen, um sie in ein Überlebens-Camp in Utah zu bringen.

Tochter zu Überlebens-Camp in Wildnis gezwungen?

Laut Page Six schildert Pentland in ihrem Buch, welches am 18. Jänner erscheint, die Episode aus ihrem Leben. Sie sei damals in ihrem Haus in Los Angeles von einer Gruppe Männern überrascht worden, die ihr ohne Vorwarnung Handschellen angelegt haben sollen, sie zu einem Flughafen gefahren und sie nach Utah geflogen haben.

Gegen ihren Willen soll sie hier in ein Wildnis-Überlebenslager gebracht worden sein. Ganze zwei Monate lang sei sie gezwungen gewesen, im Wald zu leben. Ernährt habe sie sich von Erdnüssen, Rosinen, halbgekochten Bohnen und rohem Maismehl. Einmal habe sie jemandem geholfen, ein Eichhörnchen zu häuten. Für ihre Bemühungen hätte sie lediglich das Bein des Tieres zum Essen bekommen.