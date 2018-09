Roseanne Barr: Auf Skandal folgen Depressionen

Bye Bye Hollywood

Außerdem wolle sie die Spin-off-Serie ihrer abgesetzten Erfolgscomedy ("The Conners"), die am 16. Oktober beim US-Fernsehsender ABC startet, tunlichst vermeiden. Sie wolle nichts davon sehen und auch keine Kommentare darüber lesen, so Barr weiter. Nachdem Experten ohnehin der Meinung waren, dass die neu aufgelegte und kurz darauf eingestellte Serie "Roseanne" schlecht gewesen sei, sei sie nun "froh darüber", nichts mehr damit zu tun zu haben. Aus diesem Grund würde sie Hollywood auch den Rücken kehren.