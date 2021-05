US-Schauspielerin Aubrey Plaza und Jeff Baena haben geheiratet

Die beiden Filmschaffenden sind seid 2011 zusammen. Plaza spielte unter anderem in Baenas Filmen "Life After Beth" (2014) und "The Little Hours" (2017) mit. Ihren nächsten gemeinsamen Film mit dem Titel "Spin Me Round" wollten sie in Italien drehen, schrieb Plaza auf Instagram. Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle in der langjährigen TV-Sitcom "Parks and Recreation" bekannt. Sie spielte auch in Filmen wie "Dirty Grandpa", "Ingrid Goes West" und "Child"s Play" mit.