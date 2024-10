US-Rapper Eminem in Tränen: Tochter erwartet erstes Kind

Per Musikvideo hat Rapper Eminem bekanntgegeben, dass er Großvater wird.

Der Clip zu dem Song "Temporary", den der 51-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) auf Youtube veröffentlichte, zeigt Videoclips seiner Tochter Hailie als kleinem Mädchen sowie jüngere Aufnahmen, unter anderem von ihr im Hochzeitskleid.

Eminem zeigt sich in Videoclip emotional

In der fünfminütigen Hommage an seine Tochter zeigt sich der Rapper in Tränen aufgelöst.

Gegen Ende des Videos überreicht die heute 28-Jährige ihrem sichtlich sprachlosen Vater ein Trikot mit der Aufschrift "Opa" sowie ein Ultraschallbild.