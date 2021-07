Seltenheit: Eminem-Tochter Hailie Mathers zeigt ihren Freund

Hailie Jade Mathers, Eminems einzige leibliche Tochter, hat ihre Follower überrascht und auf Instagram ein Foto von ihrem Freund Evan McClintock gepostet. Das gemeinsame Pärchenfoto stellt eine Seltenheit dar - und das, obwohl die 25-Jährige und ihr Freund bereits seit der Schulzeit zusammen sind und nach dem Abschluss sogar dieselbe Universität besucht hat.

Hailie Jade Mathers: Seltenes Foto mit ihrer Highschool-Liebe

Seitdem hat die Beziehung der beiden schon viele Höhen und Tiefen erlebt - was ihrer Liebe aber, wie man sieht, keinen Abbruch getan hat. Auf dem gemeinsamen Foto posiert die Rapper-Tochter in einem orangen Cut-Out-Kleid. Evan McClintock trägt ein T-Shirt und lächelt zufrieden in die Kamera. Die beiden haben es sich offenbar auf einem Loungesessel gemütlich gemacht.

Trotz langjähriger Beziehung zeigt Hailie Jade Mathers ihren Freund nur selten. Zu Weihnachten 2019 hatte sie zwei Bilder von sich und McClintock gepostet, auf denen sie auf einer 70er-Jahre-Roller-Disco-Party zu sehen sind. Auch an ihrem 21. Geburtstag gab's ein Pärchen-Foto, sowie am St. Patrick's Day im Jahr 2017 und zu Halloween im Jahr 2018.