US-Popstar Madonna urlaubt auf Sizilien: Fans umringten Pop-Queen

Zu ihrem Geburtstag waren die Kinder der Diva auf Sizilien eingetroffen, darunter ihr Sohn Rocco Ritchie, der am 11. August seinen 22. Geburtstag feierte. Madonna veröffentlichte auf Instagram Fotos mit dem Sohn bei den Feierlichkeiten. Auf Sizilien wohnte Madonna in einem Anwesen der Mailänder Modeschöpferin Luisa Beccaria nahe der sizilianischen Stadt Syrakus, von der sie mehrere Kleider trägt. Die Sängerin gönnte sich Ausflüge an Bord einer Jacht und kulturelle Besichtigungen auf der Entdeckung der Kunstschätze Siziliens, berichteten lokale Medien.

Madonna heißt mit vollem Namen Madonna Louise Veronica Ciccone. Ihr Vater war Italiener und stammte aus der mittelitalienischen Bergregion Abruzzen.