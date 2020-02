Madonna gurgelte französische Hymne mit dem Bier eines Fans

Die Sängerin hatte kürzlich mehrere der geplanten Konzerte ihrer "Madame X"-Tour in London abgesagt, so auch die am 4. und 11. Februar. Auf Instagram schrieb sie dazu: "Drei Shows hintereinander sind zuviel für meinen Körper. Mein Arzt hat mir empfohlen, mich nach jeder Show einen Tag zu erholen." Sie glaube aber, sie schaffe auch zwei Shows hintereinander. Erst dann wolle sie einen Tag Pause machen.

Madonna hatte auf ihrer "Madame X"-Tournee schon früher Konzerte wegen Knieproblemen abgesagt. In den USA musste sie einige Auftritte wegen "überwältigender Schmerzen" ausfallen lassen, wie die Sängerin auf Instagram schrieb. Nach den Shows in der britischen Hauptstadt sind in Paris 14 weitere Auftritte der "Queen of Pop" geplant.