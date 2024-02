US-Moderatorin Wendy Williams an Aphasie erkrankt: Was die Diagnose bedeutet

Die US-Moderatorin Wendy Williams ist an Aphasie und frontotemporaler Demenz erkrankt, wie unter anderem das Magazin People unter Berufung auf eine Pressemitteilung ihres Teams berichtet.

Die Diagnose habe Williams demnach im vergangenen Jahr erhalten. Die Erkrankungen hätten "bereits erhebliche Hürden in Wendys Leben dargestellt".

Williams gehe es darum, sie bestmöglich zu unterstützen. "Am wichtigsten ist, dass sie ihren typischen Sinn für Humor beibehält und die Betreuung erhält, die sie benötigt, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht und dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Sie ist dankbar für die vielen freundlichen Gedanken und guten Wünsche, die ihr geschickt werden", zitiert People aus dem Statement.

Betroffene suchen zum Beispiel erfolglos nach Wörtern oder bilden Sätze im Telegrammstil. Manche können nur Silben aneinanderreihen. Andere wiederum sprechen zwar flüssig, vertauschen aber Laute oder nutzen falsche Wortbedeutungen. Gesagtes wird - ähnlich wie bei einer unbekannten Fremdsprache - unter Umständen nicht richtig verstanden, Sätze nur unzureichend erfasst. Beim Schreiben werden Buchstaben vertauscht, hinzugefügt, ersetzt oder ausgelassen.

Für viele ist es nur noch schwer möglich, sich in eine angeregte Diskussion einzubringen. Die Einschränkungen in der sozialen Kommunikation sind seelisch schwer zu verarbeiten. Viele Patienten und Patientinnen werden depressiv, verzweifelt oder auch aggressiv. Zur Behandlung werden logopädische und psychologische Therapien eingesetzt. In Österreich dürften nach Schätzungen rund 10.000 Menschen von der Krankheit betroffen sein.