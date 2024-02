Was bei König Charles' erstem beruflichen Auftritt nach seiner Diagnose auffiel

Am Mittwoch traf er Premierminister Rishi Sunak zur Audienz im Buckingham-Palast, wie der Palast mitteilte. Charles habe auch den Privy Council genannten Kronrat getroffen.

König Charles bedankte sich für Genesungs-Wünsche

In einem Video war zu sehen, wie Charles sagte, er habe so viele wunderbare Nachrichten und Karten bekomme. Das habe ihn "zu Tränen gerührt", sagte der 75-Jährige in einem Ausschnitt, den der Fernsehsender Sky News veröffentlichte: