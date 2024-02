"The Times": Prinz William hat eine Grenze überschritten

"Ich bin nach wie vor zutiefst besorgt über die schrecklichen menschlichen Kosten, die der Konflikt im Nahen Osten seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober verursacht hat", sagte der Sohn von König Charles III. einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Die britische Zeitung The Times sieht in dem Statement eine Grenzüberschreitung und schreibt: "Alle anständigen Menschen wollen ein Ende der Gewalt in Gaza, aber nach Ansicht der meisten Israelis sollte der Frieden nicht um jeden Preis erkauft werden. Ein Aufruf zu einem Waffenstillstand, der es der Hamas ermöglichen würde, sich wieder als Kampftruppe zu formieren - selbst wenn alle Geiseln freigelassen werden - ist von vornherein parteiisch."

William hatte sich für Waffenstillstand eingesetzt: "Zu viele wurden getötet. Ich möchte, wie so viele andere auch, dass die Kämpfe so schnell wie möglich ein Ende haben." Die Royal Family hält sich aufgrund einer strikten Neutralität mit Äußerungen zu aktuellen politischen Themen in aller Regel stark zurück. William wollte jedoch in dieser Woche an mehreren Veranstaltungen mit Bezug zum Nahost-Konflikt teilnehmen, wie der Kensington-Palast - die offizielle Residenz des Prinzen von Wales - zuvor angekündigt hatte.