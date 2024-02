König Charles' erster Auftritt seit Krebsdiagnose: "Zu Tränen gerührt"

Großbritanniens König Charles III. hat sich erstmals seit Bekanntmachung seiner Krebserkrankung wieder bei einem beruflichen Termin gezeigt. Am Mittwoch traf er Premierminister Rishi Sunak zur Audienz im Buckingham-Palast, wie der Palast mitteilte. Charles habe auch den Privy Council genannten Kronrat getroffen.

In einem Video war zu sehen, wie Charles sagte, er habe so viele wunderbare Nachrichten und Karten bekomme. Das habe ihn "zu Tränen gerührt", sagte der 75-Jährige in einem Ausschnitt, den der Fernsehsender Sky News veröffentlichte.